آمال ماهر تكشف عن أسباب اتخاذها لقرار الاعتزال .. هل تراجعت عنه ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:50 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ” آمال ماهر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن أسباب اتخاذها لقرار الاعتزال التي كانت قد أعلنت عنه منذ حوالي إسبوعين لأسباب خارجة عن إرادتها .
فكتبت آمال ماهر موجهة رسالة إلى جمهورها موضحة حيثيات قرار الاعتزال : ” جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط ” .
وتابعت : ” لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلي قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال ” .
وأضافت آمال ماهر معلنة عن تراجعها عن هذا القرار : ” لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي واشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا وانشاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي التقي بكم ” .
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