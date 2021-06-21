ياسمين صبري تخطف الانظار بإطلالة أنيقة بالاسود

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:50 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الانظار بعد مشاركتهامجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرا ونشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة جذابة أظهرت جمالها وأنوثتها حيث ارتدت فستان أسود اللون.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/yasminesabri/status/1406657710188290052?ref_src=twsrc%5Etfw

حصدت الصور إعجاب العديد من الجمهور اللذين شاركوها وصلات الإعجاب والتعليق قائلين: “قمر جدا” و”الأسود يليق بك”.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.