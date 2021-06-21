في “عيد الأب”.. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكلمات مؤثرة، كتب الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، منشوراً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لوالدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

فقد كتبت على حسابها في موقع “تويتر”: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم”.

وأضافت “بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك”.

وتابعت المنشور برفقة إياه بقلب حب “كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا أبي”.

توفي متأثراً بكورونا

وكان الفنان سمير غانم توفي في 20 مايو الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

كما غادر إلى مثواه الأخير، دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز، بسبب تواجدها في مستشفى العزل إثر إصابتها كذلك بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنان الكوميدي من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”.