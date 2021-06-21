حلا الترك تحسم الجدل وتختار والدها مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة البحرينية حلا الترك على معايدة والدها المنتج محمد الترك بمناسبة يوم الأب، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها في تطبيق “إنستغرام”.

واكتفت حلا بمشاركة متابعيها صورة “سيلفي” لوالدها من داخل سيارته ووجّهت إليه معايدة بمناسبة يوم الأب، وعبّرت عن حبّها الكبير له.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خطوة حلا التي أثبتت من خلالها مجدداً أنها تفضّل والدها وعائلته على والدتها منى السابر، متجاهلةً كل التعليقات التي وصلتها بسبب يوم الأم وعدم ردّها على والدتها بمناسبة يوم ميلادها.

وكانت حلا قد عايدت شقيقها عبدالله، من خلال نشر صورة له مع التعليق التالي: “كل عام وإنت بخير يا قلب أختك، عبود البطل”.

من جهة ثانية، لا يزال الديو الغنائي الذي أطلقته حلا مع الفنان اللبناني جاد شويري وحمل عنوان “ليالي الصيف” ينال إعجاب محبّيها، ويحقق نجاحاً على “يوتيوب” رغم بعض الانتقادات التي طاولت كلمات الأغنية، واصفين إياها بالركيكة والمكررة.