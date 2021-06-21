ما حقيقة تهرب ياسر جلال من الضرائب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار أخبار عن تهرب الفنان ياسر جلال من الضرائب وتسديده مبلغ مليون و720 ألف جنيه بعد تهديد الضرائب بالحجز على أمواله، كشف ياسر عدم صحة تلك الاخبار مؤكداً أن سبب تواجده في مركز كبار ممولي المهن الحرة بمصلحة الضرائب يوم الخميس 17 حزيران (يونيو) الجاري، جاء لمناقشة نتيجة فحص ضريبة القيمة المضافة عن الفترة من 2016 وحتى آخر 2020.

وأضاف أنه بعد الفحص اتضح قيامه بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه بالزيادة عن المستحق عليه، وذلك وفقا لإقرارات القيمة المضافة المقدمة منه عن نفس الفترة.

وتابع: “تبين من خلال الفحص أنني قمت بالسداد بالزيادة وقد أشاد مسؤولو الفحص الضريبي بصدق الملف الخاص بي”.

ووجه ياسر جلال الشكر لمسؤولي مركز كبار ممولي المهن الحرة بمصلحة الضرائب، على الجهد المبذول منهم لخدمة الوطن والمواطنين.

من ناحية أخرى يستأنف ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله «الديب» إخراج نادر جلال والمقرر عرضه قبل نهاية العام الحالي على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكان المخرج قد انتهى من تصوير عشرة أيام من أحداث العمل قبل توقف التصوير بسبب انشغال ياسر جلال بتصوير مسلسل “ضل راجل” الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

يذكر أن مسلسل “الديب” تدور أحداثه في ثماني حلقات في إطار بوليسي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التي يتصدى لها المسلسل.. تأليف عمر عبد الحليم.

وكان مسلسل “ضل راجل” هو آخر ظهور درامي لياسر جلال، تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج أحمد صالح وشارك في بطولته محمود عبد المغني ونرمين الفقي ورنا رئيس.