منى زكي تكشف كواليس مشهد الولادة في “لعبة نيوتن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل أبطال مسلسل “لعبة نيوتن”، ضيوفاً على برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع على قناة ON.

وتحدثت منى زكي، عن تفاصيل مشهد ولادتها في العمل، والذي حقق نجاحاً كبيراً وأشاد الجمهور بأدائها في هذا المشهد.

وقالت: “صورت هذا المشهد أوله في التاكسي وبعده في الفندق في أمريكا، واستكملنا التصوير في مصر داخل غرفة الولادة وبعده ديكور الحضانة، والعمل كله تم تصويره في عامين”.

وتابعت: “حصلي هذا المشهد في الحقيقة، في ابني الأوسط وكنت بترعش بشكل غير طبيعي وبدعي بصوت عالي كأني شيخ جامع، وفضلت أصرخ وأقول يارب وكنت لوحدي”.

تدور قصة مسلسل “لعبة نيوتن” حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، تأليف وإخراج تامر محسن.