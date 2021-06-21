غزل متبادل بين حلا شيحا ومعز مسعود يشعل السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة حلا شيحا، رسالة رومانسية لزوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ومن خلال خاصية القصص المصورة ظهر بطريق الخطأ مقطع فيديو لمصطفى الأغا، كتبت حلا عليه “بحبك”، وعلى الفور أعاد الأغا نشر الصورة عبر حسابه، وعلق مازحاً: “إنتي حبيبتي”.

وكان الثنائي قد احتفلا في شباط (فبراير) الماضي، بعقد قرانهما، وسط حفل عائلي اقتصر على الأسرتين، بأحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل، وظهرت “حلا” بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذي أكمام طويلة من الجوبير، كما ارتدت الحجاب في بعض الصور، مع المكياج الهادئ والبسيط، لتختفي من بعدها عن كل المناسبات الفنية وسط تكهنات بعودتها للاعتزال وارتداء الحجاب مرة أخرى.

وشاركت الفنانة متابعيها، حينها، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورًا من عقد القران، معلقة عليها: “اليوم احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا”.