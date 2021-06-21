بعد نجاحه الكبير.. “الهيبة” مدبلج إلى الهندية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “الهيبة” بأجزائه الأربعة، بدأ أخيراً عرض العمل المتابَع بشكل واسع في مختلف الدول العربية على إحدى القنوات الهندية بعد دبلجته الى اللغة الهندية.

وفي التفاصيل، تم فعلاً القيام بخطوة معاكسة من خلال دبلجة الجزءين الأول والثاني من المسلسل في الوقت الحالي، على أن تُدبلج بقية الأجزاء تِباعاً، ويعرض العمل على إحدى القنوات الهندية يومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويلقى رواجاً كبيراً في الشارع الهندي.

يُذكر أن النجوم تيم حسن ومنى واصف وعبدو شاهين وعبد المنعم عمايري وآخرين يواصلون تصوير مشاهدهم في الجزء الخامس والأخير من المسلسل الذي يحمل عنوان “الهيبة جبل”، وتحت إدارة المخرج سامر برقاوي والمنتج صادق الصبّاح.