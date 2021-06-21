“أعطني 10 آلاف وأعمل دور أمك”.. محمود عزب يسخر من محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الأزمة بين الفنان محمد رمضان والممثلة القديرة سميرة عبدالعزيز، تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اتهمته بالإساءة إليها وتوجيه الإهانات لها عبر تطبيق “واتساب” في وقت سابق، بعدما رفضت تجسيد دور والدته في أحد أعماله الدرامية منذ أعوام.

وتفاعل مع هذه الأزمة الفنان الكوميدي محمود عزب، وذلك من خلال تقمصه إحدى الشخصيات عبر مقطع فيديو في تطبيق “تيك توك”، وقال: “رسالة إلى الفنان محمد رمضان… الفنانة سميرة عبدالعزيز رفضت تعمل دور والدتك وتاخد 20 ألف جنيه… أعطني أنا 10 وأنا أعمل دور أمك”.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً وتبايّنت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لما جاء به، كما أنّ البعض علّق على أنه تعمد الهجوم على رمضان بهذا الفيديو ولكن بطريقة ساخرة. وكان رمضان قد ردّ على اتهامات الفنانة القديرة، وخرج عن صمته، ليؤكد أنّ كل ذلك لم يحدث على الإطلاق، وأنّه لم يتحدث مع أحد يكبره في العمر بهذه الطريقة.

وختم: “أكثر شيء أسعدني قبل هذا التوضيح، أنّ جمهوري لم يصدق، هذا توضيح، ومنتظر رأيكم في أغنية ثابت على يوتيوب، وكل المنصات السمعية، ثقة في الله نجاح دائماً، وربّنا يكفينا شر كل حاجة وحشة”.