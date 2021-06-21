آمال ماهر تكشف الأسباب الحقيقية لاعتزالها الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت المطربة المصرية آمال ماهر الأسباب الحقيقية وراء اتخاذها قرار اعتزال الغناء.

ووجهت آمال ماهر رسالة شكر إلى جمهورها عبر حسابها في تويتر، قائلة: "جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي".

وعن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها اعتزال الغناء، أوضحت آمال ماهر: "أحببت أن أوضّح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلي قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية، ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي".









وتابعت: "أشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليّا وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي التقي بكم".



وكانت آمال ماهر فاجأت جمهورها في بداية الشهر الجاري بإعلان اعتزالها الغناء، واضعة نقطة النهاية لمسيرتها الفنية.