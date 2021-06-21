3 طرق سهلة لحماية شريحة الاتصال من الاختراق والسرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم أصبح مليئا بالمخاطر الإلكترونية، بات من الملزم للجميع حماية هواتفهم وأدوات الاتصال بطرق سريعة وسهلة.

ووفق دراسات وتقارير دولية، لا يهتم الكثيرون بحماية شريحة الاتصال في هواتفهم، ولكن يمكن اختراق شريحة الاتصال الخاصة بك كأنها بطاقة ذاكرة أو قطع إلكترونية أخرى.

في هذا التقرير نستعرض أهم نصائح لحماية الشريحة من الاختراق، وذلك عبر معرفة الطرق التي تعرضها للاختراق.

عبر استخدام SimJacker:

كشفت مؤسسة أبحاث أمنية في عام 2019 عن طريقة جديدة يمكن من خلالها اختراق شرائح الاتصال.

تعمل هذه الطريقة عبر إرسال مجموعة متتالية من الرسائل النصية إلى الشريحة، وتحتوي هذه الرسائل على كود يتسبب في الاختراق.

وذلك عبر زرع نفسه في الشريحة والوصول إلى حزمة أدوات الشريحة، وهي أدوات للاتصال بالإنترنت واستخدام الشريحة، وفق موقع ait التقني.

حيث تقوم كل شركة اتصالات بوضع متصفح إنترنت داخل الشريحة، ولكن من النادر أن يستخدم أحد هذا المتصفح.

ولذلك يستخدم المخترق هذا المتصفح للوصول إلى الشريحة، ثم مراقبة كافة البيانات التي تمر من خلالها ومراقبة الهاتف أيضًا.

وتقول المؤسسة أن هذه الطريقة تم استخدامها بالفعل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتضم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية.

كما ترى المؤسسة البحثية أن هذه الطريقة تم تطويرها من شركة خاصة تعمل مع المؤسسات الحكومية المختلفة حول العالم.

تعمل هذه الطريقة مع جميع أنظمة الهواتف سواء كانت آيفون أو أندرويد.

يمكنك حماية نفسك من هذه الطريقة عبر تجاهل الرسائل التي لا تعرف مصدرها أو تشعر بأنها غريبة.

استبدال الشريحة الحل الأقرب:

استخدمت هذه الطريقة في عام 2019 لسرقة بيانات حساب المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي.

ولكن لا تعمل هذه الطريقة بشكل تقني، بل إنها تستخدم ثغرة في شركات الاتصال.

حيث يقوم المخترق بالاتصال بالشركة ويخبرهم بأنه يرغب في استخراج شريحة اتصال جديدة، وأن الشريحة القديمة قد تعطلت أو أنه يرغب في تغيير هاتفه ويحتاج إلى شريحة جديدة.

وعندما ترسل الشركة الشريحة الجديدة للمخترق فإنه يتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الهاتف وحسابات التواصل الاجتماعي التي تستخدم التوثيق الثنائي.

ولكن بدأت شركات الاتصال تهتم بهذا الأمر وتطلب حضور المستخدم بنفسه لاستخراج نسخة إضافية الإضافية.

نسخ شريحة الاتصال:

يحتاج المخترق أن يصل إلى شريحة الاتصال الخاصة بك، وبعد أن يصل إلى الشريحة فإنه ينسخها بسهولة.

وبعد ذلك يدخل المخترق الشريحة الجديدة المنسوخة في أي هاتف إنه يمتلك نسخة منها وتصله جميع التنبيهات والمكالمات معك في نفس الوقت.

ويمكنك تجنب هذا الخطر عبر الحفاظ على شريحة الاتصال بعيدة عن أيدي المخترقين، وألا تدع أي شخص غريب يصل إلى هاتفك.