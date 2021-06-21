شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة من حياة أحمد زكى فى صباه ومع أخته وأثناء دراسته بصحبة سناء يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش الفنان الكبير أحمد زكى حياة ثرية مليئة بالأحداث والأحزان والإبداع حتى اصبح أحد نجوم الفن ومبدعيه فى مصر والعالم العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

وعانى أحم زكى فى حياته معاناة كبيرة حيث تربى يتيمًا بعد وفاة والده وزواج والدته التى عاش بعيدًا عنها وكان يزورها على فترات متباعدة، كما تعرض لصدمات كبيرة خلال مشواره الفنى منها حرمانه من تجسيد البطولة فى فيلم الكرنك أما السندريلا سعاد حسنى بسبب لون بشرته ، وغيرها من متاعب وأحزان.

وحتى عندما ابتسم الفن للفنان الموهوب المبدع وحقق شهرة واسعة فشلت قصص الحب فى حياته ولم تكتمل أى منها حتى أنه انفصل عن الفنانة هالة فؤاد حبه الأكبر وأم ابنه الوحيد هيثم.

وفى الفترة الأخير من حياته عانى أحمد زكى معاناة كبيرة مع المرض ، ورغم ذلك ظل يعمل حتى آخر لحظات حياته وقاوم المرض حتى يكمل فيلمه الأخير "حليم"، عن حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لدرجة أنه أصر على استكمال التصوير بعدما فقد البصر من تأثير المرض، وظل يعمل حتى رحيله ليترك بصمة وأعمالاً فنية ستبقى دائمًا محل إعجاب الأجيال شاهدة على عبقريته الفنية.