شكرا لقرائتكم خبر عن أمال ماهر توجه رسالة شكر لجمهورها وتوضح حقيقة الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المطربة أمال ماهر، رسالة شكر إلى جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، قائلة: "جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي".



رسالة أمال ماهر لجمهورها

وأضافت أمال ماهر فى رسالتها عبر تويتر: "وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلي قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسية، ودفعني لأتخاذ قرار الاعتزال، لذلك احببت أن اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي".