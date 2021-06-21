في عيد ميلادها.. كيف دخلت ميمي جمال عالم التمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 21 يونيو، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة ميمي جمال، زوجة الفنان الراحل حسن مصطفى، إذا أنها من مواليد 1941.

وكشفت ميمي جمال حكاية دخولها مجال التمثيل، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "أنا بدأت تمثيل وعندي 9 سنين، عملت فيلم (أقوى من الحب) مع المخرج عز الدين ذو الفقار، وكنت غاوية تمثيل لأنه كان بيجري في دمي من وأنا صغيرة".

وتابعت: "أنا كنت في مدرسة فرنساوي، وكان معايا بنت زميلة ليا.. أبوها مساعد مخرج اسمه عبد الله بركات، وكانوا في الفترة دي بيدوروا على بنت تعمل (أقوى من الحب) مش نيللي ولا لبلبة ولا فيروز، لأنه عايز بنت جادة شوية مش بترقص وتغني، فزميلتي قالت لأبوها معايا بنت في المدرسة غاوية تقلد الناس وتقعد تمثل".

واستكملت: "فروحت أقابله ووالدتي كانت معايا وأنا رايحة له، فقالي (أنتي عايزة تمثلي)، قولتله (نفسي أمثل)، فروحنا عمارة الإيموبيليا وقابلنا المخرج عز الدين ذو الفقار، وشافني وقالي (عيطي) فبصيت له وقولتله (مفيش حاجة تخليني أعيط)، فقالي (عارفة لو كنتي عيطتي، مكنتش خدتك، لأنك هتبقي بتمثلي وبتعملي أي حاجة، لكن أنتي كده بتحسي)، وخدني واشتغلت الفيلم ده".

وأوضحت: "بعدها كملت دراسة في المدرسة لحد سن 13 - 14 سنة، وسمعت إن في الجامعة بيصوروا فيلم اسمه (بين الأطلال) وإن عز الدين ذو الفقار هو المخرج، فقولت بس دي فرصتي وجاتلي، فـ هروح وأقوله أنا اللي كنت بمثل معاك وأنا صغيرة، وفعلا خدت الدور ورجعت البيت مبسوطة جدًا".

وأضافت: "بعد كده بدأت أعمل أدوار صغيرة، والشغل ده في دمي وجوايا وعايزة أمثل، وكان وقتها فيه مسرح اسمه (المسرح الحر) وكل الممثلين اللي فيه أساتذة في المعهد، واللي يمثل فيه كأنه دخل المعهد، فقولت مش مهم الأجر، أنا عايزة أدخل أتعلم رغم إني عندي الموهبة، فقولتش طالما مدخلتش المعهد يبقى أستفيد، واشتغلت في المسرح الحر وعملت معاهم 4 أو 5 مسرحيات".

جدير بالذكر أن الفنانة ميمي جمال قدمت نحو 490 عملاً فنيًا بين الدراما والسينما، كان أبرزهم في السينما: "أقوى من الحب"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "شيء من الحب"، "لف ودوران"، وفي الدراما التليفزيونية: "أهلا بالسكان"، "ساكن قصادي"، "كيد النسا"، "الباطنية"، "عائلة الحاج متولي"، ومن المسرحيات: "نمرة 2 يكسب"، "العبيط"، "الحرامية أهم"، "أصل وخمسة"، "القشاش" وغيرها.