لغز علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.. ما بين الحب العاصف والغيرة الجنونية والزواج السري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، إذ أنه من مواليد 21 يونيو 1929.

والمفارقة أن هذا اليوم أيضا يوافق ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، إذ غادرت عالمنا في 21 يونيو 2001.

الرابط بين الثنائي ليس من قبيل المصادفة فقط، وليس أيضا لكونهما من بين أهم نجوم الفن العربي في القرن الماضي؛ حيث يجمع الثنائي الكثير، ما ظهر منه وما خفي عنّا.

البداية فنية وجمعهما فيلم واحد وهو "البنات والصيف" عام 1960، وقدّمت خلاله السندريلا دور شقيقة حليم وليس دور الحبيبة التي قدّمتها زيزي البدراوي.

ولكن هل اقتصر ما بينهما على الزمالة الفنية، أم تطور الأمر إلى الحب والزواج؟ هذا السؤال طالما كان لغزا يشغل بال الجمهور.

رأي سمير صبري حول لغز زواج حليم وسعاد

الفنان سمير صبري، أجاب على ذلك خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، على قناة "الحياة" (يناير 2021)، وقال: "لا أستطيع الحسم، لأنني لم أر بنفسي وثيقة زواج حليم وسعاد، لكن ما رأيته أنه على مدار 3 سنوات أو أكثر كان هناك قصة حب كبيرة وعميقة جدا وكلها مشاحنات بسبب غيرته الفظيعة عليها، خاصة بسبب لعبها للكارت".

"صبري" أضاف: "سعاد كانت تذهب للعب الكارت عند أصدقائها، وكنا نجده فجأة ليلا يصحبنا معه في سيارته السوداء إلى منزل إحدى صديقاتها ليفتش عن سيارتها ويسأل البواب عنها".

تابع: "أنا لا أستطيع أن أجزم أنه تم الزواج بينهما، لكن كان بينهما قصة حب رهيبة جدا"، مشيرًا أنه علم أن خلال زيارتهما للمغرب، أوصى الثنائي على شراء غرفة نوم لهما، وكان يقوم على الأمر الفنان يوسف وهبي، وأنه سمع بنفسه مكالمة تليفونية يطلب فيها حليم من وهبي إلغاء فكرة شراء الغرفة، مضيفا: "قاله الغي طلب أوضة النوم يا يوسف بيه.. الموضوع خلص".

وأشار "صبري" إلى أن قرارهما بالابتعاد ترتب عليه استبعاده لها من بطولة فيلم "الخطايا" عام 1962، ومنح الدور للفنانة نادية لطفي، مضيفا: "الدور كان لسعاد حسني، ولكن قبل الفيلم كانت نهاية علاقة حليم وسعاد، وأنا معرفش السبب إيه، لكن أعتقد أن غيرته الفظيعة بسبب لعبها الكارت".

اختتم "صبري": "في النهاية كان في حب عاصف بينهما، لكن فيه بعض الناس من المقربين من عبد الحليم بيقولوا إن كان فيه وثيقة زواج.. والله أعلم".

شقيقة السندريلا تنشر وثيقة زواجها من عبد الحليم

ونشرت شقيقة السندريلا جانجاه عبد المنعم، وثيقة زواجها من عبد الحليم حافظ في سبتمبر 2016، على الهواء خلال حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" عبر قناة "دريم".

ووفقاً للوثيقة، فإن الزواج تم يوم 3 أبريل من العام 1960 بعقدٍ عرفي وبشهادة الفنان الكبير يوسف وهبي والإعلامي وجدي الحكيم وتم عقده بواسطة شيخ الأزهر الإمام حسن مأمون.

ومن جانبه، نفى نجل شقيق عبد الحليم محمد شبانة صحة الوثيقة المنشورة خلال مداخلة هاتفية في نفس الحلقة، وشدّد أنه يملك تسجيلا لعمه يؤكد فيه أنه لم يتزوج من السندريلا رغم حبه لها.

مفيد فوزي: وثيقة زواجهما حقيقية

أما الإعلامي مفيد فوزي، أكد أن الوثيقة صحيحة، مضيفا في مداخلة بنفس الحلقة: "أتذكر جيدا أن المأذون طلب يتصور مع عبد الحليم، وأنا كنت واقف مع وجدي الحكيم، أنا شوفت ده بعينيا، الوثيقة حقيقية وكان بيحبوا بعض للغاية".

أضاف: "عبد الحليم كان شايف إن سعاد حسني لعبية، لكنه كان من فرط عشقه لسعاد حسني كان يبعت السواق بتاعه وسط البلد يجيبله أرقام السيارات الموجودة في سهرة في بيت السيدة زهرة العلا عشان يعرف مين موجود معاها، غيرته لما أرى مثلها مثيلا، هكذا حب العندليب للسندريلا، وكان يحاسبها في اليوم التالي وتزعل لما تغفل عن اسم من الموجودين".

تابع: "كان لما يبقى مسافر ويرجع أول بيت يروحه عند سعاد، وكانت تعرض عليه سيناريوهات أعمالها ويوافق ويرفض وشارك في بعض اختياراتها، عشت هذا أنا وكمال الطويل ووجدي الحكيم".

طارق الشناوي: الوثيقة غير حقيقية

وحول الوثيقة المنشورة؛ أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنها غير حقيقية وإن قصص الحب التي خلدها التاريخ ليس من بينها قصة حب عبدالحليم وسعاد حسني.

"الشناوي" أضاف في تصريحات لبرنامج "صباحك مصري" عبر قناة "MBC مصر 2" (يونيو 2020)، أن ما يثبت عدم صحة وثيقة الزواج هو كتابة اسم الإعلامي الراحل وجدي الحكيم كأحد الشهود على العقد رغم نفيه الدائم قبل وفاته زواج العندليب بسعاد حسني، لافتًا إلى أن العقد محرر بتاريخ 1960 ومكتوب فيه اسم حسن المأمون شيخًا للأزهر.

الناقد أشار إلى أن الشيخ محمود شلتوت هو من كان شيخًا للأزهر خلال هذه الفترة وليس حسن المأمون، مشيرًا إلى أن علاقة حب سعاد حسني بعبد الحليم حافظ لم تكن أسطورية ولم تفضِ إلى زواج كما روج البعض وذلك بعد أن بدأت قصة الحب بينهما خلال تصوير فيلم "البنات والصيف".

سهير البابلي: حليم لم يتزوج أبدا

الفنانة سهير البابلي أيضا أكدت في حوار مع الإبراشي، قائلة: "حليم لم يتزوج سعاد، خالص، عبد الحليم يحب أه ممكن، يستلطف حد ممكن، لكن يتجوز مش ممكن، عبد الحليم عمره ما اتجوز، وهذا كذب".

لغز زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لم يكن له إجابة قاطعة عند أحد على مدار سنوات، وبعيدا عن علاقتهما الشخصية، يظل العندليب أحد أهم أصوات مصر في تاريخها الفني، وتظل السندريلا إحدى أهم النجمات اللاتي أبدعن في السينما العربية.