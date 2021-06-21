فن ومشاهير

نور اللبنانية توجه رسالة لوالدها في عيد الأب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نور اللبنانية، بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشرت نور، صورًا تجمعها بوالدها من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حب الأب هو رباط لا ينفصل منذ ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض".

وأضافت: "يوم واحد لا يكفي للتكريم، أنت مميز جدا بابا".

من ناحية أخرى شاركت نور في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي عُرض رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، ومن إخراج أحمد صالح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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