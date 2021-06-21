نور اللبنانية توجه رسالة لوالدها في عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نور اللبنانية، بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشرت نور، صورًا تجمعها بوالدها من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حب الأب هو رباط لا ينفصل منذ ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض".

وأضافت: "يوم واحد لا يكفي للتكريم، أنت مميز جدا بابا".

من ناحية أخرى شاركت نور في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي عُرض رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، ومن إخراج أحمد صالح.