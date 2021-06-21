للمرة الاولى.. آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

لم يمر خبر اعتزال الفنانة المصرية آمال ماهر بهدوء، فمنذ إعلانها الخبر، شكل صدمة لجمهورها الذي طالبها بالكشف عن أسباب هذا القرار المفاجىء، لا سيما أنها كانت في طور إطلاق ألبومها الجديد الذي تعمل عليه منذ فترة زمنية.

وكشفت آمال ماهر أن هناك سببين وراء اعتزالها الغناء، موضحة أن الأول هو مرروها بظروف نفسية سيئة عقب وفاة عمتها؛ ما أثر عليها نظرا لقوة العلاقة بينهما، بينما كان الثاني هو الخبر المعلن وهو فسخ خطوبتها.

وقالت آمال ماهر في منشور عبر خاصية الستوري على حسابها بموقع ”إنستغرام“، ”جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي، وأيضا ظروف فسخ خطبتي؛ ما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم“.

وكانت آمال ماهر تصدرت خلال الأيام الماضية حديث الجمهور بعد إعلان اعتزالها الغناء وفسخ خطوبتها، ووجهت رسالتين نشرتهما عبر صفحتها على ”إنستغرام“ تتعلقان بهذين القرارين، إذ كتبت آمال في رسالتها الأولى ”أعلنت منذ فترة أنه تمت خطوبتي لكن كل شيء نصيب… تم فسخ الخطوبة.. والحمد لله على كل شيء“.

يبنما كانت الرسالة الثانية عندما فاجأت آمال ماهر الجمهور باعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، وفق قولها في ذلك الحين، وتابعت آمال، أنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.

وكانت آمال ماهر أعلنت في أبريل الماضي نبأ خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني، لم تكشف عن اسمه، وأكدت أنها تواصل العمل على تحضير ألبومها الجديد الذي تخوض من خلاله تجربة الإنتاج عبر شركتها الخاصة، إلا أنها قالت وقت إعلان اعتزالها أن الألبوم مؤجل لأجل غير مسمى.