تعرف على تفاصيل أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام صورة مع خالتها الفنانة المعتزلة نورا بمناسبة عيد ميلادها.



وأرفقت مي نور الشريف الصورة بتعليق قائلة: "أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي، كل سنة وانتي في أحسن حال، وربنا راضيكي وراضي عليكي.. ومنورة حياتي وتاج رأسي يا نوراة.. يالي ممشياني على العجين ملخبطوش".

يذكر أن علوية مصطفى محمد قدري، الشهيرة بـ"نورا" هي شقيقة الفنانة بوسي، واعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب عام 1996، وتزوجت مرتين، الأولي من الفنان حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه، والثانية من رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى وانفصلت عنه.

ومن أشهر أعمالها على شاشة السينما "جرى الوحوش" أمام محمود عبدالعزيز، "4 في مهمة رسمية"، بطولة أحمد زكي، "العار" مع نور الشريف وحسين فهمي.

كما شاركت في بطولة ما يقرب من 40 مسلسلا منها "علياء والمدينة، الحلوة، زهرة البنفسج، أبدا لم يكن حبا".