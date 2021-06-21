بلقيس تكشف سر "كلمة" حيّرت الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، وسط تكهنات حول علاقتها بزوجها.

ونشرت بلقيس قبل يومين صورة كتبت عليها "انتهى​" عبر حسابها في "أنستقرام"، قبل أن تعود وتكشف السر وراء هذه العبارة.



وشاركت بلقيس مقطع فيديو قصيراً كشفت فيه أن "انتهى" هو عنوان أغنيتها الجديدة قائلة "لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى".

أغنية "انتهى" للفنانة بلقيس فتحي

وحظي الفيديو التشويقي بتفاعل واسع بين المتابعين، إذ ظهرت فيه بلقيس بملامح وجه قوية، قبل أن تطرح الأغنية التي حققت أكثر من 620 ألف مشاهدة في 16 ساعة.





وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الفيديو وأثنوا على بلقيس وأكدوا أن عبارتها صحيحة تماماً، بينهم الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، التي كتبت: "كلام سليم.. مبروك.. سلف"، بينما دونت لجين عمران تعليقاً بإيموجي أصابع يؤكد صحة ما قالته.

علاقة بلقيس فتحي وزوجها

وكانت بلقيس فتحي أثارت تساؤلات جمهورها حول طبيعة علاقتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، ولم تردّ على تساؤلات جمهورها حينها.

وازداد الأمر تعقيداً عندما نشرت بلقيس صورة مكتوب عليها: "لا أحبه لا أكرهه"، لتُثير حيرة جمهورها.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت بلقيس إقامة قضية خُلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف.