لأول مرة في التاريخ… متحولة جنسياً تشارك في أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 08:44 صباحاً - منذ 6 دقائق

ستشارك الرباعة المتحولة جنسيا من نيوزيلندا لوريل هوبارد في منافسات رفع الأثقال في فئة الوزن الثقيل للسيدات في أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وأكدت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، مشاركة هوبارد في الألعاب الأولمبية الصيفية لتي من المقرر أن تنطلق في الـ23 من تموز القادم، حيث قالت: “تم اختيار خمسة رياضيين لفريق رفع الأثقال النيوزيلندي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.. ضم الفريق ثلاث نساء هن لوريل هوبارد، وكانا أندروز ناو، وميغان سيجنال، ورجلين هما ديفيد لي، وكاميرون ماك تاغارت”.

ووفقا لرئيس اللجنة الأولمبية النيوزيلندية، كيرين سميث، فإن هوبارد البالغة من العمر 43 عاما “تلبي تماما معايير الاتحاد الدولي لرفع الأثقال (IWF) وإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين المتحولين جنسيا”.

ستكون بذلك هوبارد، التي كانت تحمل اسم غافن قبل أن تحول جنسها عام 2012، أول رياضي متحول جنسيا يتنافس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وكانت اللجنة الطبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، أوصت في كانون الثاني 2016، بالسماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، حتى لو لم يخضعوا لعملية تغيير الجنس، وذلك بحسب “تاس”.