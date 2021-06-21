فيديو.. هيدي كرم بعد تمرين الضغط مع ابنها: "ناس مريضة اتهمونا بالشذوذ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية هيدي كرم عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، مقطع فيديو يجمعها بابنها، وهما يلعبان "تمرين الضغط".

وعقب نشر الفيديو تعرضت هيدي كرم، لموجة من الانتقادات، إذ جاءت التعليقات على الفيديو العفوي "فجة"، وهو ما دفعها للرد من خلال برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وقالت هيدي كرم:" ابني شخص متفتح جدا، ولكنه غضب جدا، بسبب التعليقات التي جاءت على الفيديو، ناس لها نظرة مريضة اتهمونا بالشذوذ، و قالوا إننا عائلة شاذة ومش محترمة".



وأضافت: "تعرضت قبل ذلك لانتقادات، وكنت أقوم بحذف التعليقات الجارحة، في هذا الموقف قررت عدم حذف التعليقات، قلت لازم كلنا نشوف بعض، والناس صاحبة النظرة المريضة تشوف نفسها، الفيديو عفوي جدا وتلقائي ومستغربة من هذه الانتقادات ومستغربة من الهجوم.. أنا فرحانة بابني ولست ندمانة على ما فعلت".

وتابعت: "بكل أسف الثمرة البايظة بتعدي كل اللي حواليها، طبعا أنا حزينة إن ابني يقرا الكومنتات دي، وحزينة إنه يشوف الموضوع كبر بهذا الشكل، وحزينة إني أخدت القرار ونزلت الفيديو مع إنه كان برضاه.. وحزينة لأن فرحتي بيه وفرحته بنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم والإهانة".