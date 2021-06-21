“أهم شي الطبخ”.. نسرين طافش تكشف عن مواصفات رجل احلامها!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:32 صباحاً - كشفت الفنانة ​نسرين طافش​ عن مواصفات رجل أحلامها وذلك خلال ردها على اسئلة متابعيها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

كلام نسرين طافش جاء ردا على احد متابعيها الذي سألها: “مواصفات سعيد الحظ.. خدي بالاعتبار اني بعرف اطبخ واجلي واغسل” لترد: “اهم شي الطبخ”

ثم تابعت نسرين : “يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله فيني”.

كما كشفت انها مرتبطة بأهلها وعملها وباصدقائها والحياة وكل الاشخاص الذين يحبونها واشارت الى انها امضت عطلتها في المالديف مع صديقاتها وليس مع حبيب مثلما قال البعض.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “المداح” مع حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج.