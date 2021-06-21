شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون جنيه لـ Fast & Furious 9 في مصر منذ مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious إيرادات وصلت إلى 13 مليونًا و373 ألف جنيه، منذ طرحه يوم 19 مايو الماضى بـ دور العرض المصرية، العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليوود منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق مبلغ 58 مليون دولار "Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث إن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

هذه البداية لا تزال تترك "F9" أمام طريق طويل للوصول إلى مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وتأمل Universal في أن تتعافى الدول الأخرى من COVID-19 بحيث يتم تخفيف قيود المسرح بحلول الوقت الذي يتوسع فيه الفيلم في يوني، حيث إنه من المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة في 25 يونيو المقبل، وسيتم طرحه في المناطق الأوروبية الرئيسية في أوائل يوليو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".