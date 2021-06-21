"ربنا يخليك لينا يا أبو حياة".. رسالة كندة علوش لعمرو يوسف في عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة لزوجها الفنان عمرو يوسف بالتزامن مع عيد الأب، الموافق يوم 21 يونيو الجاري.

ونشرت كندة صورة "عمرو" وهو يحمل ابنتهما "حياة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت ألذ وأطعم وأحن أب، حبيبي كل سنة وأنت في ضهرها بابا وسندها وصاحبها، ربنا يخليك لينا يا أبو حياة".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال كندة علوش مسلسل "إلا أنا"، تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة، بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبد الغفور، درة.