هل تستطيعون معرفة هوية هذا الطفل الجميل ؟.. ممثل ومطرب مصري شهير

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:39 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 4 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه المطرب “تامر حسني” الذي قام بنشر صورة له وهو صغير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من صندوق ذكرياته، وعلق تامر حسنى على الصورة قائلاً: “بعيداً عن سن من ١٤ لـ ١٨ بتاع الشنب الأخضر ده فى مراحل لطيفة أهى”.

صورة نادرة من طفولة الفنان المصري ” تامر حسني “

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في سياقٍ آخر، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من والدة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، بمدينة 6 أكتوبر، حيث اتهمته بالنصب عليها والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والمقرر أن يقدم نجم الجيل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

وعلي جانبٍ آخر، ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد “مش أنا” في دور السينما يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجارى، والذى ينتظره قطاع كبير من محبيه في مصر والوطن العربى، وينافس ضمن في موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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