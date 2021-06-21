محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته كنز!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:39 صباحاً - احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بتخرج ابنته كنز، من مرحلة التمهيدي ل قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، معبرا عن فرحته بتلك المناسبة على طريقته.

ونشر محمد رمضان فيديو لحفل التخرج مضيفا إليه أغنيته “حبيبي يا حبيبي” معلقا عليه قائلا: “مبروك لبنتي كنز ولكل الأطفال”،

وقد انهالت التهاني على محمد من رمضان من متابعيه ومن بعض الفنانين كان منهم رانيا يوسف، عبير صبري، احمد زاهر وغيرهم.

وشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل “موسى”، والذي دارت أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج سينرجي، وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.