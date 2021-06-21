صورة قديمة لـ أصالة نصري من مرحلة المراهقة.. تكشف عن التغيّر الكبير في شكلها! (شاهد)

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:39 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة المراهقة للفنانة السورية “أصالة نصري”، حيث كانت في الـ 15 من عمرها تقريبًا، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه .

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد تباينت الآراء حول إطلالة النجمة «أصالة» بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها، وذلك علي الرغم من خضوعها للكثير من عمليات التجميل وفقدانها بعض الكيلوجرامات الزائدة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت، فلم تكن ملفته في تلك المرحلة العمرية علي الإطلاق.

صورة ترصد التغير الكبير في شكل الفنانة “أصالة نصري” بين الماضي والحاضر



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من ناحية أخري، وفي أول تعليق لها وبطريقة غير مباشرة ردت أصالة نصري، على هجوم شقيقتها ريم نصري، وذلك عبر قيامها بنشر صورة من زفاف النجمة اللبنانية جيسيكا عازار، والذي أحيته أصالة.

وعلقت أصالة قائلة: “لأنّي بحسّ باخد من هواها أوكسجيني للحياة بفرح مرتين لمّا بيزيد فرحي بلقاها فرح إخوه وأصحاب بدّي شوي أحكي عنهم اتنينهم ببدى بجيسي” الإعلاميّه الكبيره جيسيكا عازار” اللي صمّمت مع حبيبها وشريكها يكون الفرح بلبنان رغم الظروف القاهرة وكان فرح غاية بالبساطة ومليان محبّة وشموع كتار وغمرت كلّ المكان اللي مزيّن شجر لبنان وبساطة العشب الأخضر بضحكتها الطيّبة وفرحتها الطفوليّة”.

وتابعت: “وعريسها الغالي جدّاً الحبيب الصّديق محمّد صوفان اللي من سموّ أخلاقه مافي كلام ينصفه.. وجمع فرحها أحلى الأصحاب اللي كلهم من أقرب أحبابي وصحابي وناسي”.

وأضافت: “لبنان فعلاً تعبان بس أهله رح يعينوه ويسندوه ويفرحوا ويضحكوا ويغنّوا ويرقصوا ليرجع بقوّتهم يقوى… شكراً جيسيكا ومحمد ياقمرين الله يحفظكم يارب على هالشعور الحلو اللي عيّشتوني فيه بهاليومين يا أخواتي منّ أمّي وحبيبة روحي ومثلي الأوّل والدّائمّ السيّدة الجميلة بيروت لبنان”.

يُذكر أن ريم نصري هاجمت شقيقتها أصالة، بسبب حضورها حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، على رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، وغيابها التام عن حضور حفل زفافها الذي أقيم في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وعلقت قائلة: “زمن دي إن إي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن وسخ فيه الإنسان بيطلع من جلدو ومن دمو وبيغيرو حسب مصالحو وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتليقلك”.

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