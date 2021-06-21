شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور تكشف عن سر حفاظها على جمالها بسن الـ60.. اعرف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية جوليان مور عن العديد من الأسرار الخاصة بجمالها الذى لم يتأثر بسن حتى الآن رغم كونها فى الـ 60 من عمرها، حيث تطرقت خلال تصريحات أثناء مقابلتها مع The Sydney Morning Herald، أنها تتبع خطوات عديدة من أجل الحفاظ على جمالها.

ومن ضمن تلك الخطوات كشفت أن والدتها كان لها دور كبير في ذلك حيث كانت دائمًا ما تؤكد لها على ضرورة أن تحافظ على مظهرها الخالى من العيوب بعيدًا عن الشمس، وهو الأمر الذى جعلها تحرص على عدم الظهور بالشمس، وحالة نزولها ترتدى واقى أو قبعة.



جوليان مور

وأضافت بقولها: "أرتدى واقٍ من الشمس على وجهى كل يوم وقبعة أيضًا"، كما أكدت أن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما تحصل على القليل من المساعدة من علاجات الوجه ، بما في ذلك الإبر الدقيقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يتضمن وخز الجلد بإبر دقيقة لتعزيز البشرة لإنتاج المزيد من الكولاجين والإيلاستين.

وفى النهاية أكدت أيضًا أنها تعمل على إراحة نفسها من خلال الاسترخاء التام عبر جلسات يوجا تصل إلى أربع أو خمس مرات أسبوعيًا.



الممثلة جوليان مور

من ناحية أخرى تتعاون النجمتان الحائزتان على جائزة الأوسكار ناتالي بورتمان و جوليان مور في بطولة الفيلم الدرامي الجديد May December من اخراج تود هاينز.

وحسب موقع variety تدور قصة فيلم "مايو ديسمبر" حول امرأ والتي تقوم بدورها ناتالي بورتمان والتي تسافر إلى الساحل الخلاب لولاية "مين" لدراسة شخصية مرأة تعرضت لفضيحة والتي تقوم بدورها جوليان مور، قبل عقدين من الزمن، بعد زواجها من رجل يصغرها بـ 23 عامًا، وتتسارع احداث الفيلم حول الأسرة التي الانهيار تحت أعين بورتمان التي تراقب الوضع.