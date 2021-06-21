هيفاء وهبي تنشر صورا من كليب "لو كنت".. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورًا لها من كواليس كليب "لو كنت"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هيفاء على الصور: "لو كنت لعبة، كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي".

أغنية "لو كنت" تعاون فيها الفنان أكرم حسني مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

بينما آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي في رمضان 2020.