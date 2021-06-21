ربي عطية: "بيت اتنين ثلاثة" يسلط الضوء على الصراع النفسي الذي سببه التهجير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة للمخرجة اللبنانية ربي عطية عقب عرض فيلمها المشارك بالمهرجان "بيت اتنين ثلاثة" وأدار الندوة الناقد محمد سيد عبد الرحيم.

وقالت ربي عطية: "لقد قمت بتصوير الفيلم بعد إصابة والدتي بالسرطان، بعد رجوعها من باريس، واستمر التصوير بالفيلم 4 سنوات، والفيلم هو محاولة لاستعادة طفولتي ومرحلة الاجتياح الإسرائيلي في الثمانينيات، والعالم الاستهلاكي الذي سيطر على كل جيلي من حياة استهلاكية بدون خسارة وبدون تهجير مثلما فعل أهالينا مع الاجتياح حاولت المخرجة أن تسلط الضوء على حياة والدتها والصراع النفسي الداخلي الذي سببه التهجير والحرب والوحدة والغربة".

أوضحت أنها كانت حريصة أن تصور فيلم عن علاقتها بأمها وبين المعركة المستمرة في الاستسلام الداخلي للأم لعدم رجوعها والاستقرار في الأردن، معبرة عن افتقادها إحساس الجماعة والمكان حيث النشأة التي مازالت تتذكرها رغم مرور السنين.

وأكدت أنها "كانت حريصة على الحالة الخاصة في الفيلم دون أي تجميل في المونتاج، لذلك غيرت المونتير عدة مرات واستقرت علي المونتيرة ساندرا التي كانت متحمسة على ترك الفيلم بحالته"، مؤكدة أنها حريصة أن تظهر أمها بطريقة تناسبها وليست للفرجة.

وفي نهاية حديثها أوضحت أن الفيلم يسلط الضوء على الحالة الداخلية الخاصة بين الأم وابنتها.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.