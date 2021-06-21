رامي جمال لوالده في عيد الأب: "شكرًا على كل نقطة عرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان والملحن رامي جمال، رسالة لوالده بمناسبة عيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشر جمال، صورة لوالده، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "في عيد الأب.. عاوز أقولك شكرًا على تربيتك لينا، شكرًا على الفخر اللي بحسه إني ابن راجل محترم وسيرته حلوة زيك.. شكرا على كل نقطة عرق وتعب حصلك علشان تعيشنا في مستوى كويس.. الله يسعدك ويرضيك ويخليك لينا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال هي أغنية "دقيقة واحدة" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.