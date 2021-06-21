كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:46 صباحاً - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية صورة لوالده تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبة ”عيد الأب“ وذلك عبر حسابه على تويتر.
ووجّه تركي آل الشيخ، رسالة لوالده، عبر له فيها عن شكره وامتنانه لكل ما أنجزه في حياته، واعتذر له عن أي خطأ وقع فيه خلال مرحلة شبابه وطفولته، داعيًا الله أن يحفظه له ويرزقه بره.
وكتب تركي آل الشيخ، قائلًا:“والدي العزيز .. أبو تركي.. في عيد الأب.. أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي.. وأعتذر عن أي غلط ارتكبته في شبابي وطفولتي..“.
وتابع تركي آل الشيخ:“أدعو الله أن يحفظك لي، ويرزقني برَّك، ويقدّرني على أن أردَّ لك شيئًا بسيطًا مما قدمته لي”.
وختم تركي آل الشيخ رسالته بالقول: “ابنك، وخادمك، وجزمتك“.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة الى والده ويختمها بالقول: “ابنك وخادمك وجزمتك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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