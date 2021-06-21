بوسي شلبي ترد على سخرية ياسمين عبد العزيز من تصريحاتها.. لن تصدق ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:46 صباحاً - ردت الإعلامية بوسي شلبي على سخرية النجمة ياسمين عبد العزيز من تجاهل ذكر اسمها عند سؤالها عن نجاحها وجدراتها بلقب رقم 1 بين الفنانات، خلال ظهورها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” شهر رمضان 2021 الماضي.

حيث أعادت بوسي شلبي تكرار تصريحاتها، مؤكدة على تمسكها برأيها في كون يسرا هي رقم 1، وأنها ستظل في تلك المكانة، ولا يمكن لأي شخص إنكار مدى نجاح أعمالها.

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أضافت في تصريحات صحفية متداولة لها علي السوشيال ميديا، أن النجمات أنفسن لا ينكرن ذلك، ويعترفن أن مسلسلات النجمة يسرا حققت نجاحًا كبيرًا، كما أنها تفوقت حين قدمت فيلم سينمائي، مؤكدة أن كلٍ من النجمين عادل إمام ويسرا فخراً للجميع وسط القامات الفنية العربية، وأنها ترى أن هذا ليس رأيها بمفردها بل رأي الجمهور والصحافة، إلى جانب أن أرقام التوزيع الخارجي تثبت ذلك.

وعند سؤالها عن سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز من تصريحاتها، قالت بوسي شلبي إن الموضوع لا يتعلق برفض رأيها، لأنها تعرف أن ياسمين نفسها مقتنعة أن يسرا هي رقم 1، لكن الموضوع يتلخص في أن “الطرف التاني لسه بيحب الطرف الأول وأنها مش طرف في الموضوع”.

في إشارة منها إلى وصف “الطرف الثاني” و”الطرف الآخر” الذي كانت تستخدمه خلال حوارها مع الفنانة ريهام حجاج والذي تم التطرق خلاله إلى زواج الأخيرة من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، قد صرحت إن يسرا مازالت تنجح سينما وتليفزيون وتحتل أعلى نسبة مشاهدة وليست ياسمين عبدالعزيز لأنها لم تكن وقتها على الساحة ولم تكن ظاهرة، وعلّقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو بطريقة ساخرة من خلال كلمة واحدة فقط قائلة :”هموت” إلى جانب وجوه ضاحكة.

وامتدت الحرب الكلامية، بين الطرفين، خاصة بعدما أعلنت بوسي شلبي استضافة الفنانة ريهام حجاج في برنامج “سهرة خاصة” على قناة النهار، فيما فضّلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الرد بشكل غير مباشر، وكتبت في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، أن “الصمت ليس ضعفا وإنما قوة”.

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