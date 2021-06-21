هاني جرجس فوزي.. رحيل مفاجئ لمخرج مثير للجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت المنتج والمخرج السينمائي المصري هاني جرجس فوزي، الأحد، واقتصر تشييع الجنازة على أسرته وأصدقائه.

ويُعد "فوزي" من بين كبار المنتجين في مصر خلال حقبة تسعينيات القرن العشرين، ووالده هو المنتج جرجس فوزي.





وخاض فوزي تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم "بدون رقابة" عام 2009، كما تعددت أعماله سواء كمنتج، والتي أثارت الجدل خلالها بسبب جرأة أفكارها ومشاهدها، ومنها "قصاقيص العشاق" و"زوجة محرمة" و"الجنتل"، أو كمخرج لأفلام، منها "أحاسيس" و"جرسونيرة".

وغاب الراحل عن السينما لمدة تزيد على 10 أعوام منذ تقديم فيلمه "بدون رقابة"، وأعلن عودته بمشروع رواية "خيانة صغرى"، لكنه لم يرَ النور.