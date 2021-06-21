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شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يشارك جمهوره تفاصيل حجره الصحي.. باقي من الزمن أربعة أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي هيو جاكمان، مشاركة متابعيه وجمهوره، بتفاصيل العزل الصحي الذي يخضع له بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، حيث ينشر يوميا بعض اللقطات الخاصة من داخل منزله، على مدار العشر أيام الماضية.
وفى مقطع فيديو لليوم العاشر، نشره جاكمان منذ قليل، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلاله وهو ينفذ مسابقة بمفرده لتناول الطعام عن بُعد، ليستطيع تخطي الوقت الذى يقضيه بمفرده في العزل الصحي، معلنًا عن تبقي أربعة أيام فقط من فترة العزل.
وكشفت شركة Warner Bros منذ أيام عن التريلر الرسمى لفيلم الممثل العالمة هيو جاكمان الجديد Reminiscence، الذى كشف عن بعض من اللقطات الجديدة والمشوقة، والتى تؤكد طرح فيلم أكشن من زواية جديدة، بجانب الدراما، والرومانسية، ووصلت مدة الفيديو إلى 3 دقائق.
ومن المقرر أن يطرح فيلم Reminiscence، الجديد في 18 أغسطس المقبل، ويدور حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.
هيو جاكمان فى العزل المنزلي
هيوجاكمان فى العزل الصحي
فيلم Reminiscence، من بطولة كل من: ريبيكا فيرجسون، ثانديوي نيوتن، ناتالي مارتينيز، هيو جاكمان، أنجيلا سرافيان، كليف كورتيس، بريت كولين، دانيال وو، تيري ويبل، توماس فرانسيس مورفي، ومن إخراج وكتابة ليزا جوي.
ومن آخر أعمال جاكمان كانت مشاركته فى بطولة فيلم الأنيميشن والمغامرة والكوميديا Missing Link الذى يدور حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول فى عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هى أنه لا يوجد أى من أقرانه من ذوى العقلية متناهية الصغر فى المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هى مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ فى أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطورى، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.