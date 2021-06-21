شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يشارك جمهوره تفاصيل حجره الصحي.. باقي من الزمن أربعة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي هيو جاكمان، مشاركة متابعيه وجمهوره، بتفاصيل العزل الصحي الذي يخضع له بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، حيث ينشر يوميا بعض اللقطات الخاصة من داخل منزله، على مدار العشر أيام الماضية.

وفى مقطع فيديو لليوم العاشر، نشره جاكمان منذ قليل، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلاله وهو ينفذ مسابقة بمفرده لتناول الطعام عن بُعد، ليستطيع تخطي الوقت الذى يقضيه بمفرده في العزل الصحي، معلنًا عن تبقي أربعة أيام فقط من فترة العزل.

وكشفت شركة Warner Bros منذ أيام عن التريلر الرسمى لفيلم الممثل العالمة هيو جاكمان الجديد Reminiscence، الذى كشف عن بعض من اللقطات الجديدة والمشوقة، والتى تؤكد طرح فيلم أكشن من زواية جديدة، بجانب الدراما، والرومانسية، ووصلت مدة الفيديو إلى 3 دقائق.