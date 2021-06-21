شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الديبانى تحيى أولى حفلاتها في الأوبرا.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء الخميس المقبل مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني في أولى حفلاتها بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم عدد من مقطوعاتها الغنائية.

فرح الديبانى، هى أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرالية من أوبرا باريس، وهى واحدة من أرفع الجوائز فى العالم، كانت تعرف طريقها من البداية لمسرح التكريم الذى وقفت عليه مؤخرًا فى عاصمة فرنسا، فقد تلقّت منذ سنواتها الأولى دروس الموسيقى فى الكونسرفتوار، قبل أن تلتحق بالمدرسة الألمانية فى الإسكندرية والتى كانت تخصص دروسًا للموسيقى. وفى المدرسة، لاحظ مدرّس الموسيقى نبوغ الحس الموسيقى لدى «فرح» وصوتها الرنّان، وقال لها: «يجب أن تلتحقى بالأوبرا»، وبالفعل أخذ يدرّبها ويحسّن من أدائها، ثم سلّمها ليد الأوبرالية المصرية الشهيرة نيفين علّوبة التى وصلت معها فرح الديبانى إلى طريق الاحترافية.

يذكر أن "فرح الديباني" أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس، وحصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، وقدمت دور "كارمن" في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم بنجاح، وتحلم بتقديم دور "عايدة" في الأوبرا المصرية الشهيرة في المستقبل.‏