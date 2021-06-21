داود حسين يحتفل بعيد الأب.. ويعلق: "رحلت وهديتي لك طلب الرحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان الكويتي داود حسين، على الاحتفال بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشر داود، صورة له مع والده عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "صديق عمري.. معلم طفولتي.. من تعب من أجلي.. من كان يتحمل حرارة الشمس لكي يوفر لي ولإخواني لقمة العيش.. رحلت وها هو عيدك يأتي وهديتي لك هي طلب الرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحك الطاهرة".

وأَضاف: "الله يرحمك يا أبو داوود.. يا أعظم أب وصديق في حياتي.. كل عيد وأنت في جنات الخلد بإذن الله".

وكان داود حسين، كشف مؤخرا عن فقدانه لمبلغ من المال، لافتا إلى أنه لازالت التحقيقات جارية، ووجه الشكر في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، للأصدقاء الذين ساندوه في أزمته.