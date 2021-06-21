رقص مريم الخشت وأسماء جلال في حفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة مريم الخشت، في مقطع فيديو، وهي ترقص مع الفنانة أسماء جلال في حفل زفاف الفنان حسن أبو الروس ومصممة الجرافيك غادة والي.

ونشرت الخشت، الفيديو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ممكن محدش يعزمني أنا وأسماء في أفراح مع بعض تاني؟ شكرًا".

واحتفل حسن أبو الروس، بحفل زفافه، مساء أمس السبت، على مصممة الجرافيك غادة والي، في ملاهي زيد بارك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم الخشت مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني وأحمد مجدي وريهام عبد الغفور وعدد من الفنانين .

فيما كانت آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.