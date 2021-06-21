بصورة تجمعهما.. نادية الجندي تنعي هاني جرجس فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نادية الجندي، المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، الذي رحل يوم الأحد 20 يونيو الجاري.

ونشرت "الجندي" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رحل عن عالمنا المنتج هاني جرجس فوزي، الله يرحمه منتج متميز جدا ومحب للفن والسينما، سعدت بالشغل معاه في فيلمين مهمين في مشواري الفني فيلم امرأة فوق القمة، تأليف مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمي، وحصلت من خلاله على جائزة أحسن ممثلة، وفيلم الامبراطورة تأليف مصطفى محرم، إخراج علي عبد الخالق، خالص التعازي لأسرته".

هاني جرجس فوزي منتج ومخرج من كبار صناع السينما في فترة التسعينيات، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي، كان أول عمل إخراجي له فيلم "بدون رقابة"، ومن أعماله: "بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، امرأة فوق القمة"، وكان آخر أعماله فيلم "الجرسونيرة" بطولة غادة عبدالرازق ونضال الشافعي ومنذر رياحنة عام 2013.