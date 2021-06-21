الإسماعيلية السينمائي ينظم جولة لضيوفه بالمحافظة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نظمت إدارة الدوره الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، يوم الأحد، جولة لضيوف المهرجان الأجانب.

وقام الضيوف بزيارة عدد من المناطق السياحية داخل محافظة الإسماعيلية مثل فيلا ديليسبس والحي الأوروبي وميدان مصطفى كامل والكنيسة الأرثوذكسية ومدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.