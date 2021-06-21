بعد رحيله بـ 4 أيام.. إيمان العاصي توجه رسالة لوالدها في عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة لوالدها بمناسبة احتفالات عيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام، وذلك بعد وفاته بـ 4 أيام.

ونشرت العاصي، صورة تجمعها مع والدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك يا بابا قوي".

جدير بالذكر أن عبد العظيم معز العاصي والد الفنانة إيمان العاصي رحل عن عالمنا يوم 16 يونيو الجاري، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، مشاركتها في بطولة مسلسل"الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، أماني كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.