"أنتوا ناس مرضى".. هيدي كرم تُهاجم منتقديها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة هيدي كرم، على بعض الانتقادات التي تعرضت لها عقب ظهورها في مقطع فيديو، وهي تمارس رياضة الضغط برفقة نجلها.

وقالت هيدي، في مقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "بجد أنتوا ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس بجد مريضة.. يا جماعة أنتم مضحكين جدًا بجد.. مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم.. المرض في دماغكم أنتوا.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه".

وكانت هيدي كرم، نشرت عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو، وهي فوق ظهر نجلها خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، لاختبار قوته العضلية، وعلقت: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار".

ومن بين الانتقادات التي تعرضت لها من متابعيها: "غير لائق"، "والله عيب"، "منظر مش حلو خالص".

وشاركت هيدي كرم، مؤخرا في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

والمسلسل بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، بشرى، ندى موسى، ديما بياعة، فاطمة عادل، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، محمد يوسف، راندا عبدالسلام، سامي مغاوري.