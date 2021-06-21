شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي عمدة الصعيد في "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد فتحى تصوير أحداث دوره بمسلسل "عودة الأب الضال"، من بطولة الكوميديان بيومى فؤاد، حيث يظهر فتحى كضيف شرف ضمن فى الحلقة الثانية ضمن أحداث المسلسل بدور عمدة الصعيد.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7، منها التى تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة كل من: بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.



أحمد فتحى عمدة الصعيد فى عودة الأب الضال