شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم عن منتقدي الفيديو العفوي مع ابنها: ناس مريضة ربنا معاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هيدي كرم، منذ ساعات قليلة، متابعيها وجمهورها، بفيديو عفوي تظهر من خلاله مع ابنها وهو يمارس بعض التدريبات الرياضية من داخل المنزل، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وسرعان ما لقي الفيديو عددا من التعليقات التي تدعو لابنها الذى نادرا ما تشارك صور له عبر منصات السوشيال ميديا.

كما حرص عدد من متابعيها على انتقادها بشكل غير مبرر، بعد ظهورها في الفيديو العفوي مع ابنها، وتسارع الكثيرون في توجيه الانتقادات إليها بشكل فج وغير تقليدي، وهو ما دفعها للرد على تلك الانتقادات في عدد من الاستوريز التي نشرتها عبر حسابها منذ قليل.

وقالت كرم في فيديوهات الرد على الانتقادات "بجد انتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللى أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دى مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبياركولي عليه ويقوليلي ربنا يخليهولك".

وأضافت كرم "بس في بعض الناس مريضة بجد، انتو يا جماعة هبل؟ مجانين؟ هطل؟ انتو مضحكين جدا، والحقيقة انتو اللى مقرفين مش أنا، أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني، القرف في دماغكم انتو والمرض في دماغكم انتو والغباء في دماغكم انتو، هقولكم ايه، ربنا معاكوا".



هيدي كرم ترد على منتقديها