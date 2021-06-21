شكرا لقرائتكم خبر عن The Hitman’s Wife’s Bodyguard يقصي الجميع من المنافسة بعد أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم الأكشن The Hitman’s Wife’s Bodyguard، إقصاء جميع الأفلام المشاركة في شباك التذاكر من المنافسة، بعد ساعات من طرحه بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم مبلغ 11.6 مليون دولار من 3331 صالة عرض في الولايات المتحدة الامريكية، ليحتل المركز الأول في المنافسة هذا الأسبوع.

ونجح فيلم الأكشن The Hitman’s Wife’s Bodyguard، في إبعاد فيلم A Quiet Place 2، من المركز الأول الذى سيطر عليه عدة أسابيع متواصلة، بعد أن لفت الأنظار اليه في الأيام الأولي من عرض الفيلم.

ويشهد فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".