أشبال هوليوود.. 4 نجوم تخلوا عن الشهرة بحثا عن حياة عادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تدوم مسيرة أطفال هوليوود للأبد، فأحيانًا يسطع نجم بعض الفنانين في طفولتهم، لكنهم يتعرضون إلى عراقيل يصعب معها الحفاظ على نجوميتهم.

ويستعرض موقع "ذا ثينجز" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز الأطفال النجوم الذين تخلوا عن الشهرة مع تقدمهم في العمر بحثا عن حياة عادية.



1- كيفن جوناس





ترك الموسيقي كيفن جوناس حياة الشهرة والغناء بعد انفصال فريقه "جوناس براذرز" للتركيز على الحياة الأسرية.

يقضي كيفن جوناس أغلب وقته حاليًا مع أسرته، وبينما استمر شقيقيه نيك وجوزيف في العمل الموسيقي اختفى هو عن الأضواء.



2- أماندا بينز





إذا كنت من جيل التسعينيات، ستتذكر بكل تأكيد الممثلة الأمريكية أماندا بينز، إذ شاركت في عدد من الأفلام الشهيرة منها: She's the Man (هي الرجل)، كما قدمت برنامجا كوميديا مسمى على اسمها The Amanda Showفي مراهقتها.

ورغم شهرتها في التسعينيات، إلا أن النجمة تخلت عن كل ذلك وتركز حاليًا على عيش حياة هادئة والتركيز على تعلم الموضة.

3- ديلان سبراوس





حقق التوأم ديلان وكول سبراوس نجاحًا كبيرًا بفضل برنامجهما The Suite Life of Zack & Cody (ذا سويف لايف أوف زاك أند كودي)، إلا أن ديلان قرر هجر هذه الشهرة، وبدء حياة خاصة هادئة، فيما استمر شقيقه في عالم التمثيل.



4- مارا ويلسون

اشتهرت مارا ويلسون في طفولتها بسبب وجهها البرئ ولطافتها الشديدة، وشاركت في أفلام حققت نجاحًا كبيرً مثل Mrs. Doubtfire (السيدة داوتفاير)، حيث لعبت دور ابنة روبن ويليامز.

وبمجرد تقدم مارا في السن اختفت عن الأضواء وركزت على بناء اسم لها على موقع تويتر، واتجهت للتركيز على الكتب وصدر لها كتابا بعنوان: Where Am I Now? (أين أنا الآن).