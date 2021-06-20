شكرا لقرائتكم وفاة مخرج فيلم "أحاسيس" المثير للجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي، اليوم الأحد، المنتج والمخرج المصري هاني جرجس فوزي، واقتصر تشييع الجنازة على حضور أسرته وأصدقائه.

يشار إلى أن هاني هو ابن المنتج الكبير جرجس فوزي، الذي يعتبر أحد كبار المنتجين في مصر في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وسبق وأنتج العديد من الأفلام، ووصل رصيده السينمائي إلى ما يقرب من 44 فيلما مع أكبر النجوم في مصر.

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وخاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم "بدون رقابة" عام 2009، كما تعددت أعماله سواء كمنتج، والتي أثارت الجدل خلالها بسبب جرأة أفكارها ومشاهدها، ومنها "قصاقيص العشاق" و"زوجة محرمة" و"الجنتل"، أو كمخرج لأفلام، منها "أحاسيس" و"جرسونيرة" و"بدون رقابة".

كان فوزي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أعلن فيه عن عودته للعمل السينمائي، بعد فترة توقف تخطت الـ 10 سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله الإنتاجية والإخراجية للسينما، من خلال فيلم "بدون رقابة" الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.