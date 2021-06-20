شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليون دولار لـ Nobody منذ طرحه مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما Nobody إلى 61 مليونًا و558 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه فى 26 مارس الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 26 مليونًا و141 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و35 مليونًا و417 ألف دولار في دورالعرض حول العالم.

ويقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك بلعب دورHutch Mansell، وهو أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، إضافة إلى تعرضه للكثير من الإهانات.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، ما جعل ابنه المراهق بليك، يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا "كوني نيلسن"، ستبتعد عنه هي الأخرى عنه.

تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.