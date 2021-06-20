شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يعكس احتفالات عيد الأب وصوفي تيرنر تغازل جو جوناس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي السير أنتونى هوبكنز، على الاحتفال بعيد الأب، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بصورة أبيض × أسود، تجمعه في الماضي وأخري تجمعه حاليًا مع ابنه، من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأب، الذى يوافق غدًا 20 يونيو.

كما حرصت النجمة العالمية صوفي تيرنر، على توجيه الشكر لزوجها النجم العالمي جو جوناس، بمناسبة عيد الأب، الذى يحتفل به للعام الأول في حياته، بعد استقبالهم لابنتهم منذ عدة أشهر.

وكان قد كشف السير أنتوني هوبكنز عن كواليس عدم حضوره حفل الأوسكار الأخير الذى شهد تتويجه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Father الذى حقق به انجازًا كبيرًا ممثلاً في أنه أكبر ممثل يحصل على الجائزة عبر تاريخها وهو في عمر الـ 83 عاماً، حيث أكد خلال مقابلة له تناقلت تصريحاتها المواقع الأجنبية مثل الديلي ميل أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة مطلقاً.

وأضاف خلال مقابلته لم أتوقع الفوز بالجائزة ببساطة لأن منافسى كان الممثل الراحل تشادويك بوسمان، وبالتالي توقعت أن يفوز هو بها إلا أن المفاجأة حصلت وعلمت أننى الفائز.

وعن كواليس معرفته بالخبر قال "لم يكن هاتفى بجانبى وعلمت في الصباح من خلال وكيل أعمالى عبر رسالة نصية مكتوب فيها اننى فزت بالأوسكار، لذا قمت بالخطاب في اليوم الثانى وشكرت فيه منظمي الحدث والممثل الراحل تشادويك بوسمان".