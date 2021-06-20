شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تتعاون في أغنية جديدة بتوقيع بلال سرور وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة روبى ضمن ألبومها الجديد في أغنية تحمل اسم "سهوة" مع كل من الملحن بلال سرور والموزع أحمد عادل ومهندس الصوت ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

ونشر الملحن بلال سرور صورة تجمعه بكل من النجمة روبى والموزع أحمد عادل ومهندس الصوت ماهر صلاح أثناء تسجيل الأغنية فى إحدى الاستديوهات.

روبى وبلال سرور واحمد عادل وماهر صلاح

وطرحت مؤخرًا النجمة روبى، أغنيتها "قلبى بلاستيك"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

وحققت روبى نجاحًا كبيرًا بأغنيتها "حتة تانية"، والتي طرحتها منذ شهرين بعد عودتها إلى الساحة الغنائية بعد توقف فترة كبيرة، وتجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 70 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

وعادت الفنانة روبى إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

الألبوم أكد أن روبى دائما "فى حتة تانية" على السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات التى تحتفى بها مواقع التواصل ومتابعيها باستمرار، ويرى الجمهور فيها الجمال المصرى الأصيل من ملامح وسمار البشرة ومواصفات أخرى، يعتبرها الكثيرون أيقونة فريدة تركت بصمة مميزة فى الرقص والغناء والتمثيل.

ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية" 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعى وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.